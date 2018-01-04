video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة العدل الأمريكية تلغى العمل بسياسة أوباما الخاصة بقوانين الماريجوانا

الخميس، 04 يناير 2018 08:17 م
وزارة العدل الأمريكية تلغى العمل بسياسة أوباما الخاصة بقوانين الماريجوانا الماريجوانا


(رويترز)
إضافة تعليق


 (رويترز)

ألغت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، سياسة بدأت فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما خففت من تطبيق القوانين الاتحادية المتعلقة بالماريجوانا وقالت إن ترتيب أولويات قضايا الماريجوانا سيرجع لممثلى الادعاء الاتحاديين فى أنحاء البلاد.

وقال مسؤول فى وزارة العدل للصحفيين فى إشارة لولايات قننت استخدام المخدر إن الإرشادات التى وضعتها إدارة أوباما "خلقت ملاذا آمنا لصناعة الماريجوانا للعمل فى تلك الولايات وهناك اعتقاد بأن ذلك لا يتسق مع ما ينص عليه القانون الاتحادي".


إضافة تعليق

وزارة العدل الأمريكية

أوباما

الماريجوانا

ترامب

امريكا



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة