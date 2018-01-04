وزارة العدل الأمريكية تلغى العمل بسياسة أوباما الخاصة بقوانين الماريجوانا





(رويترز)





(رويترز)

ألغت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، سياسة بدأت فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما خففت من تطبيق القوانين الاتحادية المتعلقة بالماريجوانا وقالت إن ترتيب أولويات قضايا الماريجوانا سيرجع لممثلى الادعاء الاتحاديين فى أنحاء البلاد.

وقال مسؤول فى وزارة العدل للصحفيين فى إشارة لولايات قننت استخدام المخدر إن الإرشادات التى وضعتها إدارة أوباما "خلقت ملاذا آمنا لصناعة الماريجوانا للعمل فى تلك الولايات وهناك اعتقاد بأن ذلك لا يتسق مع ما ينص عليه القانون الاتحادي".