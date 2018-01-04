وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 5 هيئات إيرانية

وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على 5 هيئات إيرانيةالخميس، 04 يناير 2018 09:59 م
ستيفن منوشين - وزير الخزانة الامريكية
كتب أحمد سامح
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أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 5 هيئات في إطار قانون العقوبات على إيران.
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