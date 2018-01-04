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واشنطن: تعليق المساعدات الأمنية لباكستان لحين اتخاذ إجراءات ضد حقانى وطالبان

الخميس، 04 يناير 2018 10:34 م
واشنطن: تعليق المساعدات الأمنية لباكستان لحين اتخاذ إجراءات ضد حقانى وطالبان هيذر نويرت - المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية


كتب أحمد سامح
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أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، أن الخارجية الأمريكية علقت المساعدات الأمنية لباكستان حتى تتخذ سلطات إسلام أباد، إجراءات ضد شبكة حقاني وحركة طالبان الأفغانية.


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هيذر نويرت

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية

باكستان

المساعدات الأمنية



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