واشنطن: تعليق المساعدات الأمنية لباكستان لحين اتخاذ إجراءات ضد حقانى وطالبان

واشنطن: تعليق المساعدات الأمنية لباكستان لحين اتخاذ إجراءات ضد حقانى وطالبانالخميس، 04 يناير 2018 10:34 م
هيذر نويرت - المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية
كتب أحمد سامح
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أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، أن الخارجية الأمريكية علقت المساعدات الأمنية لباكستان حتى تتخذ سلطات إسلام أباد، إجراءات ضد شبكة حقاني وحركة طالبان الأفغانية.
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