واشنطن: تعليق المساعدات الأمنية لباكستان لحين اتخاذ إجراءات ضد حقانى وطالبان





كتب أحمد سامح





أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، أن الخارجية الأمريكية علقت المساعدات الأمنية لباكستان حتى تتخذ سلطات إسلام أباد، إجراءات ضد شبكة حقاني وحركة طالبان الأفغانية.