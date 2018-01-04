video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هل تعرف مجمع البيانات العملاق ببرج العرب؟.. إليك كل شىء عنه فى 6 معلومات

الخميس، 04 يناير 2018 05:12 م
هل تعرف مجمع البيانات العملاق ببرج العرب؟.. إليك كل شىء عنه فى 6 معلومات المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


كتبت هبة السيد
إضافة تعليق


تتجه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدشين مجمع مراكز البيانات العملاقة بالتعاون مع شركة "نكست فن" الهولندية، فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وكانت الشركة الهولندية قد عقدت شراكة استراتيجية مع شركة "واحات السيليكون" التابعة للهيئة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع لمراكز البيانات.

مع الاتجاه لإنشاء المجمع العملاق، والاستعداد لبدء الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة، تتابع الأسئلة حول هوية المجمع وحجم المشروع وميزانيته ومدة إنشائه، وفى السطور التالية نستعرض كل التفاصيل فى 6 معلومات.

1- بموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية، لإنشاء البنية الأساسية وتطوير مجمعات مراكز البيانات والمعلومات، لإتاحة الربط بين مقدمى خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية، ومقدمى خدمات المحتوى فى الداخل والخارج.

2- يعمل المركز كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب، من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية، واستغلال الموقع المتميز لمصر كنقطة التقاء بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يسهم فى تحسين كفاءة وسرعة استجابة ونقل البيانات على المستوى العالمى.

3- تستهدف شركة "نكست فن" الهولندية ضخ استثمارات فى المركز تُقدّر بـ40 مليون يورو خلال أربع سنوات، إذ يتم انشاء مجمع البيانات العملاق على مساحة 60 ألف متر مربع.

4-  تتجه الهيئة لإنشاء هذا المركز فى مصر، فى ضوء ما يتوافر لديها من موقع جغرافى متميز، وبنية تحتية عالية الجودة، إضافة إلى توافر المساحات الكبيرة المطلوبة لإقامة مجمع لمراكز البيانات العملاقة، الذى ستخدم الشركة من خلاله عملاءها فى الخارج.

5- من المرجح إنشاء مجمع البيانات العملاق خلال الربع الأول من العام الجارى 2018، إذ تسلمت الشركة الهولندية الأرض المخصصة لإنشاء المشروع.

6- يضع المركز مصر على خريطة الدول التى لديها مراكز البيانات، خاصة مع تمتعها بعناصر جذب لهذه الصناعة، فضلا عن مرور غالبية الكابلات البحرية من مياهها الإقليمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات: خطوط إنتاج جديدة ضمن خطة تصنيع الإليكترونيات محليا

وزير الاتصالات: نستهدف ان نكون دولة منتجة ومطورة للتكنولوجيا وليست مستهلكة

وزارة الاتصالات

ايتيدا

اسماء حسنى

مجمع البيانات العملاقة

برج العرب



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة