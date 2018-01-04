هل تعرف مجمع البيانات العملاق ببرج العرب؟.. إليك كل شىء عنه فى 6 معلومات





كتبت هبة السيد





تتجه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدشين مجمع مراكز البيانات العملاقة بالتعاون مع شركة "نكست فن" الهولندية، فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وكانت الشركة الهولندية قد عقدت شراكة استراتيجية مع شركة "واحات السيليكون" التابعة للهيئة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع لمراكز البيانات.

مع الاتجاه لإنشاء المجمع العملاق، والاستعداد لبدء الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة، تتابع الأسئلة حول هوية المجمع وحجم المشروع وميزانيته ومدة إنشائه، وفى السطور التالية نستعرض كل التفاصيل فى 6 معلومات.

1- بموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية، لإنشاء البنية الأساسية وتطوير مجمعات مراكز البيانات والمعلومات، لإتاحة الربط بين مقدمى خدمات نقل المعلومات والإنترنت من كبرى الشركات العالمية، ومقدمى خدمات المحتوى فى الداخل والخارج.

2- يعمل المركز كنقطة اتصال محورية بين الشرق والغرب، من خلال الاستفادة من الكابلات البحرية، واستغلال الموقع المتميز لمصر كنقطة التقاء بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يسهم فى تحسين كفاءة وسرعة استجابة ونقل البيانات على المستوى العالمى.

3- تستهدف شركة "نكست فن" الهولندية ضخ استثمارات فى المركز تُقدّر بـ40 مليون يورو خلال أربع سنوات، إذ يتم انشاء مجمع البيانات العملاق على مساحة 60 ألف متر مربع.

4- تتجه الهيئة لإنشاء هذا المركز فى مصر، فى ضوء ما يتوافر لديها من موقع جغرافى متميز، وبنية تحتية عالية الجودة، إضافة إلى توافر المساحات الكبيرة المطلوبة لإقامة مجمع لمراكز البيانات العملاقة، الذى ستخدم الشركة من خلاله عملاءها فى الخارج.

5- من المرجح إنشاء مجمع البيانات العملاق خلال الربع الأول من العام الجارى 2018، إذ تسلمت الشركة الهولندية الأرض المخصصة لإنشاء المشروع.

6- يضع المركز مصر على خريطة الدول التى لديها مراكز البيانات، خاصة مع تمتعها بعناصر جذب لهذه الصناعة، فضلا عن مرور غالبية الكابلات البحرية من مياهها الإقليمية.