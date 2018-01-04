ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر





كتب محمود راغب





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتكاثر السحب المنخفظة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 5ر1 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 10 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 19

السلوم 09 18

سيوة 08 17

بورسعيد 11 19

دمياط 10 18

العريش 07 19

رفح 06 17

الإسماعيلية 08 19

السويس 09 19

رأس سدر 09 21

نخل 00 16

نويبع 13 18

طابا 10 16

كاترين 02 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 20

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 06 18

أسيوط 05 19

سوهاج 06 19

قنا 07 19

الأقصر 06 20

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 19

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 14 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 15 22

حلايب 16 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 9 24

الرياض 10 22

المنامة 15 21

أبوظبى 16 23

الدوحة 14 22

الكويت 10 21

دمشق 04 12

بيروت 10 17

عمان 05 10

القدس 07 11

غزة 12 18

بغداد 09 19

مسقط 18 23

صنعاء 05 23

الخرطوم 11 27

طرابلس 11 20

تونس 12 21

الجزائر 11 19

الرباط 09 19

نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 09

اسطنبول 06 11

اسلام اباد 05 18

نيودلهى 07 22

جاكرتا 26 33

بكين -08 00

كوالالمبور 24 30

طوكيو 00 08

أثينا 05 12

روما 07 15

باريس 07 14

مدريد 06 14

برلين 05 08

لندن 05 12

مونتريال -18 -08

موسكو -02 02

نيويورك -13 -02

واشنطن 011 -01