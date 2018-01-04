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ننشر الكشوف النهائية لمرشحين غرفة الغوص.. فوز مندوبيها لدى الاتحاد بالتزكية

الخميس، 04 يناير 2018 04:09 م
ننشر الكشوف النهائية لمرشحين غرفة الغوص.. فوز مندوبيها لدى الاتحاد بالتزكية يحيى راشد وزير السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، الكشوف النهائية لقائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية ومندوبيها لدى الاتحاد، والمزمع انعقادها يوم 15 يناير الجارى.

وقالت اللجنة، إنه طبقا للمادة 17 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، ونظرا لترشح عدد مساو للعدد المطلوب انتخابه فمن ثم لن تجرى الانتخابات بالنسبة لعضوية مندوبى الغرفة لدى الاتحاد.

 

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