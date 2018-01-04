ننشر الكشوف النهائية لمرشحين غرفة الغوص.. فوز مندوبيها لدى الاتحاد بالتزكية

ننشر الكشوف النهائية لمرشحين غرفة الغوص.. فوز مندوبيها لدى الاتحاد بالتزكيةالخميس، 04 يناير 2018 04:09 م
يحيى راشد وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، الكشوف النهائية لقائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية ومندوبيها لدى الاتحاد، والمزمع انعقادها يوم 15 يناير الجارى.
وقالت اللجنة، إنه طبقا للمادة 17 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، ونظرا لترشح عدد مساو للعدد المطلوب انتخابه فمن ثم لن تجرى الانتخابات بالنسبة لعضوية مندوبى الغرفة لدى الاتحاد.
إضافة تعليق
اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة