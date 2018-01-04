ننشر الكشوف النهائية لمرشحى غرفة شركات السياحة ومندوبيها لدى الاتحاد

ننشر الكشوف النهائية لمرشحى غرفة شركات السياحة ومندوبيها لدى الاتحادالخميس، 04 يناير 2018 03:30 م
وزير السياحة يحيى راشد
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد العام للغرف، برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، الكشوف النهائية لقائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ومندوبيها لدى الاتحاد.
يُذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد العام لغرف شركات السياحة، يوم الاثنين 15 يناير الجارى.
الكشوف النهائية لمرشحى انتخابات غرفة شركات السياحة
كشوف مرشحى انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ومندوبيها بالاتحاد
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