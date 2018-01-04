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نشوى مصطفى تنصح المقبلات على الزواج بالابتعاد عن الزمالكاوية

الخميس، 04 يناير 2018 12:14 ص
نشوى مصطفى تنصح المقبلات على الزواج بالابتعاد عن الزمالكاوية نشوى مصطفى


كتب هيثم سلامة
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نصحت الفنانة نشوى مصطفى، المقبلات على الزواج، بعدم الزواج من شاب ينتمى إلى نادى الزمالك، وذلك لتهديد سلام منزلها والعائلة إلى الخطر، بسبب النكد، لما يواجهه الأبيض من الخسائر المتتالية فى مسابقة الدورى العام، والتى كان آخرها الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد.

 

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "نصيحة من قلبى لكل بنت مقبلة على الجواز.. يا بنتى تحرى الدقة والحيطة والحذر، لو الإنسان اللى حترتبطى بيه زملكاوى لازم تكونى عارفة إن سلام بيتك العائلى مهدد، لأن كل ما الزمالك يتغلب حينكد عليكى عيشتك".

 

وأضافت نشوى: "مش كده بس أنتى حتجنى على ولادك اللى هتخلفيهم لأن أكيد باباهم حيخليهم زمالكاويين زيه ومهما حاولتى أنهم يطلعوا أهلويين مش حتقدرى، أنا باخلص ضميرى وبانصحك لوجه الله، ولو قالك أنا مش زملكاوى لازم تاخدى عليه تعهد ممضى من اتنين موظفين أنه صادق، لأنه ممكن يكون بيكذب ويتمسكن لحد مايتمكن ويتجوزك وبعدين يظهر على حقيقته.. يارب الزمالك ينجحوا وياخدوا الدورى يا رب". 

 

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

 


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