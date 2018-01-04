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نجار يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية فى دمياط

الخميس، 04 يناير 2018 09:45 م
نجار يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية فى دمياط شنق


دمياط معتز الشربينى
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استقبل مساء اليوم الخميس مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط جثمان وائل محمد .م 47 عاما نجار موبيليا من أبناء قرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور.

أكد شهود عيان أن المتوفى قام بشنق نفسه بسبب مروره بضائقة مالية.

تم إخطار مركز شرطة فارسكور وجارى التحقيق فى الواقعة لكشف ملابساتها وأسباب الوفاة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

اسعد

نرجو تشديد الرقابة على الاخشات لان كل مواد الموبلية غلية جدا

نجارين الموبلية ونجارين الباب والشباك الحالة المعشية اصبحت صعب لان الاخشاب وكل ما يلزمة النجار فى تصنيع الاخشاب يسيطر علية التجار ونرجو من الحكومة التدخل ضض جشع التجار

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