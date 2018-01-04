ميشال عون يستعرض مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان الأوضاع الراهنة

ميشال عون يستعرض مع السفيرة الأمريكية لدى لبنان الأوضاع الراهنةالخميس، 04 يناير 2018 01:52 م
ميشال عون الرئيس اللبنانى العماد
بيروت أ ش أ
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استعرض الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، اليوم الخميٍس، الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة للمنطقة.
وأوضحت السفيرة أنها ناقشت مع الرئيس اللبنانى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لمؤتمرات دعم لبنان التى من المقرر أن تنعقد خلال الأشهر المقبلة، وكذلك آفاق التعاون الثنائى خلال العام 2018.
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