موسكو ترحب بتأجيل واشنطن وسول تدريباتهما العسكرية خلال الأولمبياد الشتوية





(أ ش أ)





رحبت وزارة الخارجية الروسية، بتأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية خلال ألعاب أولمبياد الشتاء فى بيونجتشانج المقرر عقدها الشهر المقبل .

وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، إن هذا الأمر هو ما دعا إليه ممثلو روسيا على مختلف المستويات ومنذ فترة طويلة، موضحا فى الوقت ذاته أن بلاده تتابع بارتياح أن البراهين الروسية تؤخذ فى عين الاعتبار

وقررت وزارة الدفاع الأمريكية، فى وقت سابق، تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى بعد ألعاب أولمبياد الشتاء فى بيونجتشانج المقرر عقدها الشهر المقبل .

يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن طلب من الولايات المتحدة أن تفكر فى تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بينهما حتى نهاية الأولمبياد الشتوية المقررة العام المقبل، وذلك لتجنب استفزاز كوريا الشمالية.