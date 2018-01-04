موجيرينى: الاتحاد الأوروبى ضد القيود الأمريكية المفروضة على كوبا





هافانا(أ ش أ)





انتقدت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى "فيديريكا موجيريني" استمرار فرض القيود الأمريكية التجارية على كوبا،مشيرة إلى أن هذه القيود تضر فقط بشؤون ومصالح المواطن الكوبى العادى.

وقالت موجيرينى - فى تصريحات أوردها راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى ) اليوم الخميس،خلال زيارتها إلى العاصمة الكوبية هافانا - " إن الاتحاد ضد القيود التجارية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا "،مضيفا أن ما وصفته " بالحصار " كان له تأثير وحيد على حياة الناس العاديين ولا يزال الكثير من إجراءات الحصار التجارى الذى تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ خمسة عقود سارية المفعول".

وأضافت موجيرينى " إن الأوروبيين يرغبون فى إظهار أنهم أقرب لكوبا أكثر من أى وقت مضى"، مشيرة إلى أنه " بالنسبة للذين يقيمون الجدران ويغلقون الأبواب، نحن الأوروبيون نرغب فى بناء الجسور وفتح الأبواب عن طريق التعاون والحوار".

يشار إلى أن هذه هى أول زيارة تقوم بها موجيرينى منذ دخول اتفاقية الحوار السياسى والتعاون بين الاتحاد الأوروبى وكوبا حيز التنفيذ فى نوفمبر الماضي.

ويشكل هذا الاتفاق المهم - وهو الأول بين الجانبين - إطارا قانونيا جديدا للعلاقات الثنائية، وحوارا سياسيا بشكل أفضل للتعاون والعمل المشترك فى المحافل متعددة الأطراف.