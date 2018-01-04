video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موجيرينى: الاتحاد الأوروبى ضد القيود الأمريكية المفروضة على كوبا

الخميس، 04 يناير 2018 09:45 ص
موجيرينى: الاتحاد الأوروبى ضد القيود الأمريكية المفروضة على كوبا موجيرينى


هافانا(أ ش أ)
إضافة تعليق


انتقدت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى "فيديريكا موجيريني" استمرار فرض القيود الأمريكية التجارية على كوبا،مشيرة إلى أن هذه القيود تضر فقط بشؤون ومصالح المواطن الكوبى العادى.

وقالت موجيرينى - فى تصريحات أوردها راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سى ) اليوم الخميس،خلال زيارتها إلى العاصمة الكوبية هافانا - " إن الاتحاد ضد القيود التجارية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا "،مضيفا أن ما وصفته " بالحصار " كان له تأثير وحيد على حياة الناس العاديين ولا يزال الكثير من إجراءات الحصار التجارى الذى تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ خمسة عقود سارية المفعول".

وأضافت موجيرينى " إن الأوروبيين يرغبون فى إظهار أنهم أقرب لكوبا أكثر من أى وقت مضى"، مشيرة إلى أنه " بالنسبة للذين يقيمون الجدران ويغلقون الأبواب، نحن الأوروبيون نرغب فى بناء الجسور وفتح الأبواب عن طريق التعاون والحوار".

يشار إلى أن هذه هى أول زيارة تقوم بها موجيرينى منذ دخول اتفاقية الحوار السياسى والتعاون بين الاتحاد الأوروبى وكوبا حيز التنفيذ فى نوفمبر الماضي.

ويشكل هذا الاتفاق المهم - وهو الأول بين الجانبين - إطارا قانونيا جديدا للعلاقات الثنائية، وحوارا سياسيا بشكل أفضل للتعاون والعمل المشترك فى المحافل متعددة الأطراف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديريكا موجيرينى تزور كوبا لتأكيد العلاقات القوية مع الاتحاد الأوروبى

موجيرينى

كوبا

امريكا

اخبار العالم

زياره موجيرينى لكوبا



لا تفوتك
الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة