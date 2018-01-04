موجة من الطقس السيئ المصحوب بالأمطار تضرب محافظة المنوفية

موجة من الطقس السيئ المصحوب بالأمطار تضرب محافظة المنوفيةالخميس، 04 يناير 2018 06:58 ص
أمطار فى الشوارع - صورة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، موجة من الطقس السيئ المصحوب بالأمطار والرياح الشديدة، بالعديد من القرى والمراكز.
وشهدت مدن شبين الكوم وتلا والشهداء وأشمون، هطول كميات من الأمطار، مع شدة الرياح وسط حالة من رفع الطوارئ لمواجهة هذه الأمطار.
وأكد معتز حجازى المتحدث الرسمى باسم محافظ المنوفية، رفع درجة الطوارئ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتنسيق بينها وبين مجالس المدن لرفع المياه التى من الممكن أن تتراكم بالعديد من الأماكن.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة