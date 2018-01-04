موجة من الطقس السيئ المصحوب بالأمطار تضرب محافظة المنوفية





المنوفية - محمود شاكر





شهدت محافظة المنوفية، قبل قليل، موجة من الطقس السيئ المصحوب بالأمطار والرياح الشديدة، بالعديد من القرى والمراكز.

وشهدت مدن شبين الكوم وتلا والشهداء وأشمون، هطول كميات من الأمطار، مع شدة الرياح وسط حالة من رفع الطوارئ لمواجهة هذه الأمطار.

وأكد معتز حجازى المتحدث الرسمى باسم محافظ المنوفية، رفع درجة الطوارئ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتنسيق بينها وبين مجالس المدن لرفع المياه التى من الممكن أن تتراكم بالعديد من الأماكن.