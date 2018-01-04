مقتل وإصابة 6 مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة فى أفغانستان





كابول (أ ش أ)





قُتل ما لا يقل عن مدنيين اثنين وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب إحدى الطريق فى إقليم "هلمند" بجنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين أفغان قولهم، إن الحادث وقع قرب منطقة واشير فى الإقليم الجنوبي.

وأشار بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم إلى أن الحادث وقع عندما مرت سيارة على عبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مسلحو حركة "طالبان".. وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين.

وأعرب حاكم إقليم "هلمند" حياة الله حياة عن بالغ أسفه لوقوع خسائر فى الأرواح بين المدنيين إثر الانفجار، وأدان استخدام حركة طالبان للعبوات الناسفة على الطرق السريعة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك "طالبان"، على التقارير الحكومية حتى الآن.