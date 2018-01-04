معارض إيرانى: 3 ملايين مواطن من شعبنا ينامون جائعين كل ليلة





كتب – محمود محيى





كشف سعيد لايلاز، الاقتصادى الإصلاحى، المعارض البارز الذى أمضى مدة فى السجن عقاباً على ارتباطاته مع إصلاحيين، أن أكثر من 30 مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن لايلاز، قوله إن حوالى 3 ملايين إيرانى ينامون كل ليلة جائعين، لافتا إلى أن مسئولون إيرانيون اعترفوا من قبل أن حوالى 12 مليون إيرانى من أصل 81 مليوناً يعيشون فى فقر شديد.

ويتفشى الفقر والبطالة فى إيران، فى وقت فشلت فيه الحكومة الإيرانية تحقيق مكاسب من وراء الصفقة النووية عام 2015، بجانب مشكلة الفساد المستشرى التى كانت من أهم المشكلات التى وعد الرئيس الإيرانى حسن روحانى بالتصدى لها، فى حملته الانتخابية الأخيرة.

وبحسب محللين فى إيران، خرج المتظاهرون الإيرانيون لأسباب اقتصادية أكثر من أى شيء آخر، فقد تفشى الفقر والبطالة، وفشلت الحكومة فى تحقيق مكاسب من وراء الصفقة النووية عام 2015.