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مصعد يقطع رأس عامل فى مصنع شيكولاته بالإسكندرية

الخميس، 04 يناير 2018 11:13 م
مصعد يقطع رأس عامل فى مصنع شيكولاته بالإسكندرية اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى عامل مصرعه اليوم الخميس، داخل مصنع " للشيكولاته" أثناء انتظاره مصعد الشركة وترقبه وصول المصعد بالطابق الثانى فارتطم برأسة مما أدي لانفصالها عن جسده تماماً.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية ، اخطاراً من قسم شرطة باب شرقي بوفاة شخص داخل مصنع للحلويات والشيكولاته وبانتقال مأمور القسم والفحص تبين وجود جثة محمود محمد ابوالفتوح  سن 18 عامل بالمصنع المشار إليه مسجي على ظهره أمام باب المصعد بالطابق الثانى.

تم إخطارالنيابةالعامة وقسم الأدلة الجنائية ، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 2018/182 إداري قسم باب شرقي ويتم العرض على النيابة.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن سكندرى

منظومة تراخيص المصاعد بالاسكندرية..

   منظومة تراخيص المصاعد بالاسكندرية للأسف دون المستوى المطلوب حيث تعتمد على الخواطر والمحسوبيات واشياء اخرى لاتمت للأسلوب المطلوب فى شيئ حيث تفتقر اغلب المصاعد الى وسائل الأمان الاساسية لأنها تجميع بواسطة صنايعية وليست ماركات معروفة وحاصلة على الأيزو ويتم الترخيص لها للأسف  من ادارات الميكانيكا والكهرباء بالاحياء التى تفتقر الى المهندسيين وتعتمد كليا على الفنيين من حملة المؤهلات المتوسطة وطبعا حدث ولاحرج وكل ذلك بعد ان اهملت الأدارة العامة للمصاعد  بالمحافظة دورها الرقابى وتركت تماما اختصاصتها للأحياء اما مايحدث فى مدينة برج العرب الجديدة فحدث بلاحرج حيث لاتوجد بها ادارة لتراخيص المصاعد اصلا مما اعطى الفرصة لبعض الفنيين من العاملين بالبرج القديم من الأسترزاق بأصدار تراخيص مصاعد بالبرج الجديد رغم عدم الأختصاص حيث ان الأولى تتبع محافظة الاسكندرية والثانية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية والنتيجة كارثية ولاأحد يهتم ...انشر ياسابع ربما يهتم المسئولين حفاظا على الأرواح.

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