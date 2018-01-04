مصعد يقطع رأس عامل فى مصنع شيكولاته بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر





لقى عامل مصرعه اليوم الخميس، داخل مصنع " للشيكولاته" أثناء انتظاره مصعد الشركة وترقبه وصول المصعد بالطابق الثانى فارتطم برأسة مما أدي لانفصالها عن جسده تماماً.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية ، اخطاراً من قسم شرطة باب شرقي بوفاة شخص داخل مصنع للحلويات والشيكولاته وبانتقال مأمور القسم والفحص تبين وجود جثة محمود محمد ابوالفتوح سن 18 عامل بالمصنع المشار إليه مسجي على ظهره أمام باب المصعد بالطابق الثانى.

تم إخطارالنيابةالعامة وقسم الأدلة الجنائية ، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 2018/182 إداري قسم باب شرقي ويتم العرض على النيابة.