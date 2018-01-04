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مصرى مرشح لانتخابات برلمان كندا: أتمنى الفوز لأكون قريب من دوائر صنع القرار

الخميس، 04 يناير 2018 10:13 م
مصرى مرشح لانتخابات برلمان كندا: أتمنى الفوز لأكون قريب من دوائر صنع القرار شريف سبعاوى


كتب- هاشم الفخرانى
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يخوض شريف سبعاوى، الكندى ذو الأصول المصرية، منافسات انتخابات البرلمان الكندى والتى ستجرى فى شهر يونيو المقبل، حيث بدأت الحملات الانتخابية منذ فترة وتستمر لنحو 5 أشهر.

 

يقول "سبعاوى"، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إنه يخوض الانتخابات عن حزب المحافظين لمقاطعة أونتريو، أكبر ولاية كندية، حيث بها نصف عدد سكان كندا لدائرة مسيسجا ايرن ميلس، وحال فوزه سيكون أول مصرى يصبح عضوا بالبرلمان فى تاريخ الدولة الكندية.، وستبدأ الانتخابات فى 7 يونيو المقبل.

 

ويوضح أن من أهم الملفات التى سيهتم بها لخدمة ابناء دائرته التعليم والصحة والمعاشات والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن وجود ممثل مصرى سيساعد وصول مشاكل الجالية لدوائر صنع القرار فى كندا.

 

وأكد أن من أهم الأمور التى سيركز عليها والتى تهم الجالية المصرية فى دائرته، الإعانات الاجتماعية والتعليم الخاص والمدارس الخاصة والمهاجرين الجدد.

 

وأشار إلى أن نسبة البطالة ليست مرتفعة بين أبناء الجالية المصرية فى كندا فمعظم المصريين يعملون فى مهن الطب والهندسة ومحاضرين بالجامعات ويبلغ عدد المصريين المقيمين فى كندا 500 ألف مصرى موزعون فى جميع أنحاء كندا.

 

ويوضح أنه سيسعى لتقديم تسهيلات للجالية المصرية فى مجالات الأنشطة الاجتماعية والرياضية والاهتمام بالتعليم وتبادل الطلاب بين جامعات كندية ومصرية. 

 


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