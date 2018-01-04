مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أبو غالب بالجيزة





كتب عبد الرحمن سيد





لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل و سيارة أجرة بطريق أبو غالب بالجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق أبو غالب بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبصحبتهم أوناش مرورية، تم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.