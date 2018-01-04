مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات العارمة فى الكونغو الديمقراطية





(أ ش أ)





لقى 33 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات العارمة التى تجتاح مدينة كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية وضواحيها.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن السلطات المحلية فى كينشاسا أكدت أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، وأن هذه الحصيلة الأولية تشمل الأشخاص الذين نقلوا إلى المشرحة فقط، مشيرة إلى وجود خمسة أطفال من أسرة واحدة من بين ضحايا هذه الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة.