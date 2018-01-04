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مصرع عامل سقطت فوقه رافعة ونش بميناء دمياط

الخميس، 04 يناير 2018 10:06 م
مصرع عامل سقطت فوقه رافعة ونش بميناء دمياط سقوط عامل بناء - أرشيفية


دمياط معتز الشربينى
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لقى عامل مصرعة بميناء دمياط سقطت فوقه رافعة ونش تم تحرير موضوع الواقعة وأخطرت النيابة العامة  لمباشرة التحقيق.

ترجع التفاصيل عندما سقطت رافعة ونش بساحة البنزين ببوابة الصادر تابعة لإحدى شركات المقاولات فوق عامل يدعي محمود عاطف محمود .ف من محافظة المنيا  47 سنة فلقي مصرعه في الحال.

تلقي اللواء مجدي ابو العز مدير أمن دمياط إخطار من العميد ماهر النادي قائد شرطة نجدة دمياط بالحادث.

وجارى مباشرة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

 


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