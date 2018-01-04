مصرع طفل وإصابة والدته فى حادث سيارة بدمياط

حادث تصادم - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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لقى الطفل على أحمد 6 أشهر مصرعه، وأصيبت والدته بعدة إصابات، فى حادث تصادم سيارة على طريق كفر سعد الرئيسى بمحافظة دمياط.
تم نقل الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفر سعد، ونقلت والدته إلى غرفة العمليات بذات المستشفى.
تم إخطار مركز شرطة كفر سعد، تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.
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