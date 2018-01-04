مصدر أمنى يكشف تفاصيل مشاجرة حجز مركز شرطة كرداسة





كتب بهجت أبو ضيف





قال مصدر أمنى، إن المشاجرة التى نشبت بين المحتجزين داخل حجز مركز شرطة كرداسة مساء اليوم الخميس، كانت بسبب الخلاف على فرض السيطرة بين المتهمين داخل الحجز، حيث تم السيطرة عليها وجار إسعاف المصابين.

وأوضح المصدر أنه لاصحة لما تردد عن وفاة أحد المتهمين خلال المشاجرة

كانت مشاجرة نشبت مشاجرة بين عدد من المتهمين المحبوسين علي ذمة قضايا بحجز مركز شرطة كرداسة، وأسفرت عن إصابة 8 من المتهمين بإصابات متفرقة، وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز ومعاونيه من السيطرة على المشاجرة.