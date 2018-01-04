مصادر: المطارات جاهزة لاستقبال الروس.. ومصر للطيران تشغل 3 رحلات أسبوعيا

كتبت-رحاب نبيل

سادت حالة من الارتياح داخل وزارة الطيران المدنى، بعد توقيع الرئيس بوتين على اتفاقية استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، وقالت مصادر مطلعة بالوزارة أن التوقيع جاء لوقف أى لغط فى هذا الموضوع، وأضافت فى تصريحات صحفية ان المطارات المصرية جاهزة لاستقبال الرحلات الروسية ابتداء من غد وليس الأول من فبراير أو أبريل القادم وفقا للبرتوكول الذى تم توقيع بين البلدين.

من جانبها قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة قدمت جدول تشغيل رحلاتها إلى روسيا منذ عدة أيام بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى، وأضافت المصادر الجدول يتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية موسكو، تقلع جميعها من مطار القاهرة، على إن تقلع أولى الرحلات مع بداية فبراير، ومن المنتظر الحصول على موافقة السلطات الروسية خاصة بعد توقيع الرئيس الروسى على الاتفاقية لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تقوم حاليا على إنهاء جميع الترتيبات الخاصة باستئناف الرحلات إلى روسيا، وأن الشركة بصدد إرسال مدير مكتبها إلى موسكو لعودة فتح المكتب هناك، والبدء فى عمليات التشغيل الفعلى، خاصة أن الشركة تدرس رحلات كأس العالم ونقل المشجعين المصريين إلى روسيا، وكذلك التسويق فى مختلف الدول لتقل ركاب الترانزيت الراغبين فى حضور مباريات كأس العالم، خاصة أن هناك مشاركة من مختلف الدول العربية مثل المغرب وتونس والسعودية بتصفيات كأس العالم.