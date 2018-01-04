مصادر: الرئيس يفتتح طريق شبرا - بنها الحر وقطاع بـ"الإقليمى" الأسبوع المقبل





كتب رضا حبيشى





أكدت مصادر بوزارة النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح الأسبوع المقبل مشروع طريق شبرا - بنها الجديد المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 42 كم، حيث يعلن رسميًا تشغيل الطريق الجديد أمام حركة المرور كطريق حر بدون تقاطعات مرورية.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسى سيفتتح خلال الافتتاحات المجمعة التى يقوم بها الأسبوع المقبل قطاع القوس الشمالى الشرقى بالطريق الدائرى الإقليمى المدرج بالمشروع القومى للطرق أيضًا، وعدد من الكبارى العلوية أبرزها كبارى طريق القاهرة ـ السويس.