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مسئول باكستانى: سيتم الرد على أى عمل من قبل الولايات المتحدة

الخميس، 04 يناير 2018 10:38 ص
مسئول باكستانى: سيتم الرد على أى عمل من قبل الولايات المتحدة الرئيس الباكستانى ممنون حسين


إسلام آباد (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم الجيش الباكستانى، اللواء آصف غفور، إن بلاده سترد على أى عمل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذه، وذلك فى أعقاب تغريدة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التى اتهم فيها إسلام آباد بالكذب بشأن الحرب على الإرهاب فى وقت تتلقى فيه مليارات الدولارات من المساعدات.

وأضاف غفور - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية،اليوم الخميس - أن باكستان ترغب فى مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها لن تتنازل عن مصالحها الوطنية وهيبتها، مشيرا إلى أن أى عمل ملموس من جانب واشنطن سيتم الرد عليه بما يتفق مع رغبات الشعب الباكستانى.

وأشار غفور إلى أن على الولايات المتحدة إدراك مدى تعاون باكستان فى الحرب ضد الإرهاب، موضحا أن الجيش شن عمليات ضد مقاتلى شبكة "حقاني" الموالية لحركة طالبان.

وكان الرئيس ترامب قد كتب، فى تغريدة، إن بلاده منحت باكستان بحماقة أكثر من 33 مليار دولار فى صورة مساعدات خلال الـ15 عاما الأخيرة، فيما لم تتلق إلا الأكاذيب والخداع ولم تقدم إلا مساعدة ضئيلة فى هذا المجال، مضيفا أن باكستان توفر ملاذا آمنا لإرهابيين مطاردين فى أفغانستان وتتعامل مع قادة أمريكا كحمقى، على حد وصفه.


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