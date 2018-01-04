مدير أمن الغربية يتفقد الحالة الأمنية ببسيون





الغربية- أحمد زيادة





تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، عدد من المنشأت الأمنية، وشوارع المدينة المؤدية إلى الكنائس، ومركز شرطة بسيون، وعدد من الكنائس بمدينة بسيون وكنيسة قرية صان الحجر، فى إطار الاحتفال بأعياد الميلاد وشدد على عمل كردونات حول الكنائس ودور العباده وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى ومواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوه وتأمين بوابات ومداخل الكنائس، وذلك خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.