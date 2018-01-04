مختار نوح: 60% من الإخوان عدل عن فكر الجماعة بعدما اكتشف زيفهم





كتب أيمن رمضان





قال مختار نوح، الكاتب والمفكر الإسلامى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تستطيع أن تدير شركة حتى تنجح فى إدارة الدولة المصرية، لافتاً إلى أن فشلهم فى حكم مصر خلال العام الذى وصلوا فيه للحكم خير دليل، مشيراً إلى أن عددهم تضاءل الآن على خلاف وقت المعزول محمد مرسى، مشدداً على أن نشاط الإخوان الخيرى تضاءل حتى صدقات العيد الكبير كان بها شىء اسمه شنطة رمضان يخرجونها خلال شهر رمضان الكريم والعيد ألغيت وألغى معها حماس الشباب فى أن يضحى أو ينصح.

وأضاف "نوح"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "ON E"، أن 60% من التنظيم عدل عن فكر الإخوان الإرهابية تماماً بعدما تبين لهم وهم وزيف الفكرة التى اعتنقوها، لافتاً إلى أن الضغط الذى تمارسه عناصر الإرهابية الآن والتعاون مع قطر وتركيا تهدف إلى إخراج المعزول محمد مرسى من محبسه وليس عودته للحكم، لافتاً إلى أن العجز أصبح يقينًا لديهم ويتطلعون الآن لعهد التطبيع مع مبارك كما كان فى السابق كون ذلك عصرهم الذهبى.