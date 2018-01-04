video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مختار نوح: 60% من الإخوان عدل عن فكر الجماعة بعدما اكتشف زيفهم

الخميس، 04 يناير 2018 01:17 ص
مختار نوح: 60% من الإخوان عدل عن فكر الجماعة بعدما اكتشف زيفهم مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامى


كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق


قال مختار نوح، الكاتب والمفكر الإسلامى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تستطيع أن تدير شركة حتى تنجح فى إدارة الدولة المصرية، لافتاً إلى أن فشلهم فى حكم مصر خلال العام الذى وصلوا فيه للحكم خير دليل، مشيراً إلى أن عددهم تضاءل الآن على خلاف وقت المعزول محمد مرسى، مشدداً على أن نشاط الإخوان الخيرى تضاءل حتى صدقات العيد الكبير كان بها شىء اسمه شنطة رمضان يخرجونها خلال شهر رمضان الكريم والعيد ألغيت وألغى معها حماس الشباب فى أن يضحى أو ينصح.

 

وأضاف "نوح"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية "ON E"، أن 60% من التنظيم عدل عن فكر الإخوان الإرهابية تماماً بعدما تبين لهم وهم وزيف الفكرة التى اعتنقوها، لافتاً إلى أن الضغط الذى تمارسه عناصر الإرهابية الآن والتعاون مع قطر وتركيا تهدف إلى إخراج المعزول محمد مرسى من محبسه وليس عودته للحكم، لافتاً إلى أن العجز أصبح يقينًا لديهم ويتطلعون الآن لعهد التطبيع مع مبارك كما كان فى السابق كون ذلك عصرهم الذهبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مختار نوح: طالبت أيمن نور بالرجوع لمصر وعدم الاستمرار فى التدنى مع الإخوان

مختار نوح: الإخوان والبرادعى يروجون مصطلحات تستهدف تشويه مصر بالخارج

مختار نوح يكشف أسرار الإخوان فى حوار لـ"اليوم السابع": جهات أجنبية ترسل أموالاً لحساب خيرت الشاطر عبر ممثلين له بالخارج.. من قاموا بمراجعات الثمانينيات والتسعينيات هم من قتلوا الشعب بعد عزل "مرسى"

مختار نوح

الارهاب

الاخوان

تطرف

مبارك

العصر الذهبى



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة