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محامى ترامب يوجه رسالة لبانون تأمره بالكف عن افشاء معلومات

الخميس، 04 يناير 2018 09:32 ص
محامى ترامب يوجه رسالة لبانون تأمره بالكف عن افشاء معلومات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (أ ف ب)
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وجه محام يمثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى مستشاره السابق ستيف بانون تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات بعدما تحدث إلى مؤلف كتاب يرتقب صدور قريبا، وتأمره بالكف عن ذلك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأثارت مقتطفات من كتاب لمايكل وولف نشرت الأربعاء، عاصفة فى واشنطن، وشن ترامب هجوما لاذعا على بانون وصفه فيه بالمجنون مقللا من أهمية دوره.

وفى رسالة إلى بانون نقلتها وسائل إعلام أمريكية كتب المحامى تشارلز هاردر "انتهكتم الاتفاق باتصالكم، من بين أشياء أخرى، بالمؤلف مايكل وولف بشأن السيد ترامب وأفراد أسرته" وحملته الرئاسية.

بالإضافة إلى ذلك تتهم الرسالة بانون "بالكشف عن معلومات سرية للسيد وولف والإدلاء بتصريحات تنطوى على ذم وفى بعض الحالات تصريحات تشهيرية صريحة للسيد وولف عن السيد ترامب وأفراد أسرته".

ويصف بانون فى الكتاب الذى يحمل عنوان "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" لقاء بين نجل ترامب، دونالد جونيور ومحامية روسية فى الحملة الانتخابية عام 2016 بأنه "خيانة" و"غير وطنى".

ونقل عن بانون الذى غادر البيت الأبيض فى أغسطس الماضى، قوله إن التحقيق الذى يجريه المستشار الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى فى انتخابات 2016، سيركز على غسيل الأموال

وسارع ترامب إلى الهجوم على بانون قائلا "ستيف بانون لا علاقة له بى أو برئاستى، عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل عقله كذلك".

وقال ترامب إن بانون "قام بذلك فقط من أجل مصلحته" علما أنه مهندس علاقة قطب العقارات فى نيويورك باليمين القومى المتطرف وساعد على خلق جهاز إعلامى مؤيد لترامب.


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