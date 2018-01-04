video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محاكم أردوغان تقضى بسجن مشرع كردى أكثر من 16 عاما

الخميس، 04 يناير 2018 06:15 م
محاكم أردوغان تقضى بسجن مشرع كردى أكثر من 16 عاما عنف الشرطة التركية - أرشيفية


(رويترز)
إضافة تعليق


قالت مصادر قضائية إن محكمة تركية قضت اليوم الخميس بسجن مشرع من حزب معارض مؤيد للأكراد 16 عاما وثمانية أشهر بعد نحو سنة من اعتقاله فى تهم تتصل بالإرهاب.

كان إدريس بالوكن، عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، قد سجن أول مرة فى نوفمبر 2016 تمهيدا لمحاكمته فى تحقيق متصل بالإرهاب. وأفرج عنه بعد ذلك فى يناير 2017 قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى بعدها بشهر.

وتنصب معظم الاتهامات المنسوبة إلى بالوكن وغيره من أعضاء الحزب، وبينهم مؤسساه، على الارتباط بحزب العمال الكردستانى الذى يشن تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية. وينفى جميعهم هذه التهم.

وقالت سربيل كمال بيه الزعيمة المشاركة للحزب بعد صدور الحكم "إن الحكم يعكس غضبا من الديمقراطية والحرب على الحرية. العدالة تستخدم كعصا".

ولاقى احتجاز أعضاء من الحزب تنديدا دوليا كما جردت السلطات فيجن يوكسيكداج الزعيمة المشاركة للحزب من عضويتها بالبرلمان واستبدلت كزعيمة مشاركة فى رئاسة الحزب.

وفى تعليقها على الحكم، كتبت كاتى بيرى مقررة البرلمان الأوروبى فى الشأن التركى على تويتر تقول "حكم مدمر واستمرار للحملة على الأصوات المعارضة".

وشنت السلطات التركية حملة على حزب الشعوب الديمقراطى ثالث أكبر الأحزاب البرلمان عقب محاولة الانقلاب فى يوليو تموز 2016 وقضت بالسجن على بعض أعضائه وتحتجز آخرين فضلا عن تجريد أعضاء بالحزب من عضويتهم بالبرلمان.

وتقول جماعات حقوقية وحلفاء تركيا الغربيون إن الرئيس التركى طيب إردوغان يستخدم الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة لكن الحكومة تقول إن حملات التطهير ضرورية لإحباط أى تهديدات متصاعدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيم حزب الشعوب الديمقراطى فى تركيا يتنحى عن منصبه

تركيا تحذر من يسعون للتدخل فى سياسة إيران الداخلية

أردوغان

سجن

الاكراد

تركيا

اخبار تركيا



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة