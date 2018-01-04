محافظ كفر الشيخ يستقبل مساعدى وزير الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية

اسقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء زكى صلاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء عادل أبو الدهب من قطاع الأمن الوطنى، لمتابعة الحالة الأمنية وتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفرض سيادة القانون، اجراءات حماية المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء فريد مصطفى نائب مدير اللأمن ،حكمدار المديرية، واللواء خالد الميرى مساعد مدير الامن للأمن العام، والعميد حازم الخولى، مدير إدارة الامن الوطنى، والعميد محمد عمار، مدير ادارة البحث الجنائى، والعميد محمد الدفراوى، مدير ادارة المرور، واللواء ايمن عبد الله، واللواء شكرى الجندى، والدكتورة هالة أبوالسعد، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .