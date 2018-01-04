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الخميس، 04 يناير 2018 10:00 م
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محافظ دمياط يعلن عن بدء أعمال الصيانه بمطحن السنانية وتوزيع حصته

الخميس، 04 يناير 2018 07:31 م
محافظ دمياط يعلن عن بدء أعمال الصيانه بمطحن السنانية وتوزيع حصته الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن وقف الأعمال بمطحن السنانية التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا لعمل الصيانه اللازمة له وتوزيع حصة المطحن على مطحن اليسر والأخوه.

كان مطحن السنانية ينتج يوميا 45 طن قمح أى بما يعادل 36 طن دقيق في اليوم ، وتم توزيع حصته على مطحن اليسر لينتج 20 طن قمح بما يعادل 16 طن دقيق فى اليوم من ربط مخابز إدارة السرو وتوزع ذات الكمية لمطحن الأخوه من ربط مخابز إدارة الزرقا .

كما وجه المحافظ تعليماته لمديرية التموين والتجارة بالبدء فى الإجراءات اللازمه لتنفيذ القرار مع ضرورة لمتابعة المستمرة للمطاحن .

 


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