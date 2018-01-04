محافظ بنى سويف: المرحلة المقبلة فترة جنى نتائج وثمار المشروعات





بنى سويف هانى فتحى





طالب المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، من رؤساء الوحدات المحلية والقروية وأعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى بضرورة تنفيذ خطوات عملية أسبوعية فى صورة مشروعات أو أنشطة دخلت بالفعل حيز التنفيذ والإنتاج، مشدداً على أن الفترة القادمة هى فترة جنى النتائج والثمار، وأن هناك موضوعات قد تم دراستها وبحثها بشكل نهائى.

وشدد حبيب، فى بيان اليوم، على التنفيذيين بعرض تقرير أسبوعى بموقف عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها المحافظة ،بحيث يشمل تقديرات محددة بمعدل التنفيذ ونسب الإنجاز مقارنة بالخط والأهداف المستقبلية فى كل مشروع.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، فى حضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامى، والسكرتير العام المساعد خميس أبو الفضل ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الزراعة والأملاك والإستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة وتنمية القرية ومركز معلومات التنمية المحلية والسياحة والشؤون القانونية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ عدداً من الملفات الهامة، بدأها بمناقشة تقرير تنفيذ مشروع التنمية المستدامة بقرى المحافظة، والذى يشمل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مجالات متكاملة مثل: تحسين مستوى المعيشة بالريف من خلال عودة القرية للإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بالإضافة إلى الأنشطة التثقيفية ورفع الوعى لدى المواطنين وبرامج وأنشطة محو الأمية وغيرها.

وأكد محافظ بنى سويف أنه سيزور كل الوحدات المحلية ضمن برنامجه الميدانى لمتابعة خطوات عملية ومنفذة أو افتتاح مشروعات إنتاجية وفرت منتج ذى جودة عالية وفرص عمل حقيقة لأبناء القرية.

كما ناقش المحافظ ملف الخدمات الجماهيرية على مستوى المحافظة، وما تم تنفيذه من جهود فعلية لتطوير وتحسين مستوى الخدمات فى هذا القطاع، وامتداد هذه الجهود نحو القرية والعزب والنجوع ضمن خطة التنمية المتكاملة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى والإجراءات المنفذة فى مشروع المحافظة الطموح لتعميم مشروع الصرف الصحى بتكنولوجيا متقدمة على مستوى قرى بنى سويف ضمن خطة المحافظة لتنفيذ المشروع فى 50 قرية بعدما أثبت المشروع نجاحه النوعى فى قرية البساتين، وأُدرجت هذه التكنولوجيا فى الكود المصرى للصرف الصحى.

وأعد كل رئيس مدينة تقريراً يحتوى على ترشيح عدد من القرى ذات الأولوية، والتى يتوافر بها عدد من الشروط اللازمة لتنفيذ المشروع ،والذى يتم من خلال المشاركة المجتمعية وبإشراف فنى حكومى.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذى فى ملف استرداد أراضى الدولة وإجراءات تقنين الأراضى، حيث استعرضت لجنة استرداد الأراضى بالمحافظة عدداً من الخطوات العملية فى هذا الملف منها الإعلان عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأراضى الخاضعة للدولة " لمدة 3 أشهر"، حيث يتم التقدم بطلبات التقنين بمقر ديوان عام المحافظة طبقاً للنموذج المعد لذلك.

كما ناقش مستجدات الوضع فى مشروع المحافظة لتمكين وادماج وتوفير احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة، حيث طالب المحافظ بتسريع وتيرة العمل فيما يخص قاعدة البيانات الخاصة بذوى الإعاقة والبدء الفعلى فى توفير الاحتياجات التى أفرزتها هذه القاعدة، التى كانت المحافظة سباقة فى إعدادها، وتحتوى على معلومات دقيقة ونوعية عن ذوى الإعاقة من أبناء المحافظة ليسهل دعمهم.

واستعرض المحافظ مع مسؤولى السياحة الموقف التنفيذى فى خطة المحافظة فى النهوض بالقطاع والترويج للمقومات السياحية والتسويقية، وأن تكون رقماً هاماً فى أجندة مصر السياحية، مطالباً بالعمل بفاعلية أكثر فى مجال تنشيط السياحة الداخلية وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية من داخل وخارج المحافظة.

وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ بنى سويف، على ضرورة التواصل المباشر بين مكونات الجهاز التنفيذى والتكامل فى كل الخطوات المشتركة المنفذة لتحقيق واقع ملموس أفضل ،وأن يشعر المواطن بكل الجهود المبذولة فى سبيل تحسين مستوى معيشته فى كل المجالات الحياتية مع تفعيل دور المواطن فى المساهمة فى تحقيق النقلة النوعية فى مستوى الخدمات.