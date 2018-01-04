محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة حصر الغرود والكثبان الرملية واستغلالها





الوادى الجديد _ ماهر أبو نور





وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بسرعة حصر الغرود الرملية بمختلف مراكز المحافظة التى تهدد الزراعات أو المناطق السكنية أو الطرق أو المواقع الأثرية، وإعداد ووضع تصور لآليات استغلالها، الاستغلال الأمثل فيما يخدم التنمية على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى منح الكثبان والغرود الرملية بنظام الإيجار (كحق انتفاع) وبأسعار مخفضة (نصف القيمة الإيجارى)، ومنح فترة سماح عام كامل للمتقدمين لها.

وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها، وزراعتها كمصدات لزحف الرمال على القرى والمدن، مؤكدا على ضرورة التيسير فى إجراءات استخراج الآبار بها لزراعتها، ووقف زحفها على القرى والزراعات المهددة منها.

كما وجه محافظ الوادى الجديد بتوفير كافة احتياجات المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا والتيسير عليهم فى الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص الآبار وتنظيم زيارات ميدانية من السادة التنفيذيين بالمحافظة لقرى الأربعين بمختلف مراحلها للوقوف على مشاكل المواطنين وتقديم حلول عاجلة لهم ودعم المواطنين بكافة الاحتياجات الأساسية والعمل التوسع فى الزراعات بهذه القرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم انعقاده مساء أمس لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة بحضور سكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد وجميع أعضاء مجلس الإدارة .

كما وجه المحافظ بتخصيص عدد 5 أفدنة بكل قرية للمشروعات التنموية، وذلك بالتعاون فيما بين مؤسسة آفاق للتنمية والجمعيات الزراعية بالقرى على أن يتم زراعتها بمشروعات زراعية إنتاجية لصالح الشباب (صوب زراعية – إنتاج حيوانى – مناحل)، والتنسيق مع الرى للموافقة على استخراج عين سطحية بكل قرية لصالح الشباب .