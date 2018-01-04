محافظ الدقهلية يعتمد الموازنة للعاملين بالجهاز الإداري للعام 2018 / 2019

محافظ الدقهلية يعتمد الموازنة للعاملين بالجهاز الإداري للعام 2018 / 2019الخميس، 04 يناير 2018 11:23 م
الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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اعتمد الدكتور احمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مشروع الموازنة للعام المالي 2018 / 2019 للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة.
جاء اعتماد المحافظ، لمشروع الموازنة المشار اليها والتي تتعلق بأجور العاملين وفقا لما عرضته سعاد اسماعيل، مدير مديرية التنظيم والادارة، والتي اوضحت بان الموازنة تتضمن حصر شامل لعدد العاملين المتواجدين في كل جهة حكومية، وعدد المشغول من الوظائف، وعدد الدرجات للوظائف المختلفة.
واضافت مدير مديرية التنظيم والادارة، أن اعتماد مشروع الموازنة المذكورة تمهيدا لإرسالها لوزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقاهرة لمراجعتها وفقا لجدول الوظائف وتوفير الاعتماد المالي المقرر وفقا لمربوط الدرجات لكل من العاملين في قطاعات الجهاز الإداري بمحافظه الدقهلية .
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