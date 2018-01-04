محافظ الدقهلية: نعتز بأبناء المحافظة من القامات المتميزة داخل الوزارات





الدقهلية شريف الديب





ثمن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الخبرات المتميزة الموجودة داخل قطاعات وزارة الرى والممتدة لأكثر من 200 عام منذ إنشاء القناطر الخيرية، وخبرات مهندسى الرى ليست فى مصر فقط بل فى العالم كله، كما تقدم بالتهنئة لشعب الدقهلية العظيم بمناسبة العام الميلادى الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الدقهلية حفل تكريم المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى الأسبق بوزارة الرى، المهندس محمد حامد سلام، رئيس قطاع رى وجه بحرى بوزارة الرى، من أبناء الدقهلية لبلوغهم السن القانونية وذلك بمقر نقابة المهندسين بالدقهلية بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، المهندس سعد موسى، وكيل وزارة الرى بالدقهلية، المهندس رضا الشافعى، نقيب المهندسين بالدقهلية.

كما ثمن المحافظ، جهود هذه القيادات وإخلاصهم فى عملهم خلال مسيرة كفاحهم وعطائهم للعمل على أكمل وجه وبخبراتهم التى لم يبخلوا بها على العاملين داخل قطاعات وزارة الرى فى سبيل تقدم ورفعة مصرنا الغالية، مؤكدا على أن هؤلاء يقدمون نماذج وقدوة مشرفة لمن يعملون حالياً ومن يأتى بعدهم.

وفى السياق ذاته أكد الشعراوى، على أن وزارة الرى لها دور كبير فى تنشيط السياحة فى مصر وان قطاع الرى يمتد فى مصر شمالا وجنوبا ولا يتوانى لحظة فى تقديم أى مساعد للصالح العام مهما كان تكلفتها ولم يتأخروا فى تنفيذها.

وأشار محافظ الدقهلية، أن المهندسين هم القطاع الأساسى والحيوى لأى نهضة أو حضارة داخل مصر لأن لهم دور أساسى داخل كافة مؤسسات الدولة من صحة ورى وطرق وكهرباء وغيرها من القطاعات الهامة داخل الدولة.

ومن ناحية أخرى أبدى المحافظ، اعتزازه بأن يكون أبناء محافظة الدقهلية من القامات المتميزة والمميزة فى كافة الوزارات والقطاعات ومؤسسات الدولة وأن الدقهلية دائماً يخرج من العظماء.