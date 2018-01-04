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محافظ الإسكندرية: لجنة مختصة بكل حى لاستكمال إجراءات تقنين الأراضى

الخميس، 04 يناير 2018 07:10 م
محافظ الإسكندرية: لجنة مختصة بكل حى لاستكمال إجراءات تقنين الأراضى اجتماع تنفيذى الاسكندرية


الاسكندريه جاكلين منير
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شكل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لجنة مختصة فى كل حى لمباشرة إجراءات التصرف لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وعلى كل رئيس حى ومركز ومدينة برج العرب بالبدء فى استكمال الأوراق المطلوبة من المواطنين لتقنين أراضى أملاك الدولة وموافاة المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بجميع طلبات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى.

 

هذا وتقوم اللجنة المشكلة فى الاحياء بإرسال صورة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين مع تحديد رسم الفحص المقدر لمقر المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، التى ستتولى إصدار إذن سداد للمواطنين برسم الفحص، ويتم تسليم المواطن اذن سداد الفحص للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.

 

ومن الجدير بالذكر أن التصرف فى الأراضى يكون إما من خلال البيع أو الإيجار أو بالترخيص بالانتفاع وذلك بناء على الطلب المقدم من واضعى اليد على الأراضى ويكون ذلك خلال 3 أشهر، وعلى المواطن أن يقدم طلب تقنين الأوضاع مصحوبا بإيداع رسم الفحص، كما أنه لا يترتب على الطلب المقدم من إجراءات تمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد، ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الـ3 اشهر، ويجب التزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها فى الغرض الذى تم التعاقد عليه.


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