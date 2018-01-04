محافظة الإسكندرية تزيل الإعلانات المخالفة بالطريق الدولى والقبارى السريع

محافظة الإسكندرية تزيل الإعلانات المخالفة بالطريق الدولى والقبارى السريعالخميس، 04 يناير 2018 05:44 م
إزالة الإعلانات المخالفة
الإسكندرية جاكلين منير
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أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، الإعلانات المخالفة بنطاق حى غرب، حيث شنت حملة مكبرة بالطريق الدولى وطريق القبارى السريع، وتم خلالها إزالة جميع الإعلانات واللافتات غير المرخصة، وتستمر الحملات المكثفة للقضاء على ظاهر الإشغالات والإعلانات المخالفة على مستوى أحياء المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قدوجه رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بحصر جميع الإعلانات المتواجدة على مستوى المحافظة، وإزالة كافة الإعلانات المخالفة أو المنتهية ترخيصها فورا، وذلك حفاظا علي المال العام وتطبيقا للقانون، وكذا التأكيد على تنظيم وضع تلك الإعلانات فى الشوارع والأرصفة بشكل حضارى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.
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