محافظة الإسكندرية تزيل الإعلانات المخالفة بالطريق الدولى والقبارى السريع

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قدوجه رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بحصر جميع الإعلانات المتواجدة على مستوى المحافظة، وإزالة كافة الإعلانات المخالفة أو المنتهية ترخيصها فورا، وذلك حفاظا علي المال العام وتطبيقا للقانون، وكذا التأكيد على تنظيم وضع تلك الإعلانات فى الشوارع والأرصفة بشكل حضارى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.