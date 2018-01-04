مجلس نينوى يطالب رئيس وزراء العراق بفتح الطريق بين دهوك والموصل أمام الماره





(أ ش أ)





دعا رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، اليوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى إلى توجيه القادة الأمنيين بفتح الطريق بين دهوك والموصل أمام المواطنين والتجار .

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الكيكى فى مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ دهوك فرهاد اتروشى إن "فتح الطريق بين دهوك والموصل سيؤدى إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاجتماعية بين أهالى المدينتين"، موضحا أن فتح الطريق سيؤدى إلى إنعاش الوضع الاقتصادى فى المحافظة.

ودعا الكيكى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، إلى "توجيه القيادات الأمنية لتذليل معوقات فتح الطريق بشكل كامل أمام المواطنين والتجار بالسرعة الممكنة"، لافتا إلى أن "فتح الطريق سيسهم فى استقرار نينوى".

من جهته، أكد محافظ دهوك فرهاد اتروشى أهمية فتح طريق الموصل - دهوك الدولى الذى يربط نينوى وباقى مناطق العراق بإقليم كردستان وتركيا والعالم"، داعيا الأجهزة الأمنية فى دهوك إلى تسهيل إجراءات نقل المواطنين.

وفى السياق نفسه،أعلنت خلية الإعلام الحربي، المباشرة بعمليات التطهير والتحرى لخلايا داعش فى الحويجة والرشاد والزركة.

وقالت الخلية فى بيان إن"قطعات الفرقة المدرعة التاسعة والمقر المسيطر لعمليات كركوك تباشر بواجب تفتيش مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزرگة للتفتيش والقاء القبض على المطلوبين وفرض الأمن والنظام والتفاصيل لاحقاً ".

كانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، اليوم، انطلاق عمليات واسعة فى مناطق غرب كركوك وجنوبها لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.