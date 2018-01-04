مجلس الدولة يجتمع مع "مندوبين وزارة العدل" لمراجعة قانون المحاكم الاقتصادية

مجلس الدولة يجتمع مع "مندوبين وزارة العدل" لمراجعة قانون المحاكم الاقتصاديةالخميس، 04 يناير 2018 04:56 م
المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ندب لجنة خبراء "مندوبين من وزارة العدل، للمناقشة معهم حول بنود قانون تعديل أحكام المحاكم الاقتصادية، والذى وافقت الحكومة على تعديلاته، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ووضعه فى شكله النهائى بما بتوافق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجنة من مستشارى القسم لمراجعة مشروع القانون وتعديلاته، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته، وذلك لأنه يمثل أهمية كبيرة من توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، لتطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.
وأضاف أن المشروع المعروض يأتى فى صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم، لإحالة القضايا التى أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة، مؤكدا أن تعديلات القانون المعروض تناولت اختصاصات المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك.
إضافة تعليق
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
فعاليات السياحة فى يناير.. وزيرا سياحة قبرص واليونان يزوران مصر.. استضافة 180 إعلامى فرنسى لزيارة الأقصر والغردقة.. رحلة تعريفية لـ80 وكيل سياحى تشيكى لمرسى علم لدفع حركة المبيعات.. والمشاركة بـ4 معارض خارجية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة