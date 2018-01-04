مجلس الأعمال المصرى الكندى يستضيف وزير النقل 23 يناير الجارى





كتب عبد الحليم سالم





يستضيف مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان يوم الثلاثاء المقبل ، هشام عرفات وزير النقل فى حوار مفتوح حول " دور قطاع النقل المصرى فى التنمية الاقتصادية".

وقال بيان اليوم عن المجلس، إن الحكومة تبنت استراتيجية طموحة لتطوير منظومة النقل والمواصلات فى مصر، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.

ولفت البيان أن المنظومة الحكومية تستهدف تطوير شبكة الطرق والكبارى والسكة الحديد والموانئ وتحسين مستوى الخدمات ، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنه رغم ذلك ما زال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات والمشاكل التى لم تفلح خطط الحكومات السابقة فى الارتقاء به وتطويره.