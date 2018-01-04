مجلس الأعمال المصرى الكندى يستضيف وزير النقل 23 يناير الجارى

مجلس الأعمال المصرى الكندى يستضيف وزير النقل 23 يناير الجارىالخميس، 04 يناير 2018 12:42 م
وزير النقل هشام عرفات
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
يستضيف مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان يوم الثلاثاء المقبل ، هشام عرفات وزير النقل فى حوار مفتوح حول " دور قطاع النقل المصرى فى التنمية الاقتصادية".
وقال بيان اليوم عن المجلس، إن الحكومة تبنت استراتيجية طموحة لتطوير منظومة النقل والمواصلات فى مصر، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
ولفت البيان أن المنظومة الحكومية تستهدف تطوير شبكة الطرق والكبارى والسكة الحديد والموانئ وتحسين مستوى الخدمات ، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أنه رغم ذلك ما زال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات والمشاكل التى لم تفلح خطط الحكومات السابقة فى الارتقاء به وتطويره.
إضافة تعليق
اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة