مجلة نور للأطفال تصدر العدد الجديد وتتضامن مع المسجد الأقصى





كتب لؤى على





صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال التى تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجاء العدد الخامس والعشرين من المجلة المتميزة ليؤكد الحضور المتألق لها على مستوى مجلات الأطفال فى الوطن العربى، ويؤكد على إصرار المجلة على المحافظة على ميعاد صدورها فى اليوم الأول من كل شهر ميلادى، ووعدها لقرائها بالمزيد من تطوير محتواها الثرى والمتنوع.

وعلى عادتها فى مواكبة الأحداث التى يشهدها المجتمع المصرى وتمر بها الأمة الإسلامية، تصدر عدد يناير كلمات قوية ومعبرة تحت عنوان "أنا الأقوى" تضامناً مع المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

وفى متن العدد حلقة جديدة من المسلسل المشوق "نور فى قرية الطيبين" بقلم رئيسة التحرير الدكتورة نهى عباس ورسوم الفنان فواز، إلى جانب وجبة دسمة ومنوعة من القصص المصورة: "طاقة نور"، "عائلة قمر"، " أبو سريع للنقل السريع"، "توتو الصغيرة"، "زيو"، "شيئ لزوم القهوة"، "فريد وبرد الشتاء"، "عصفور صحفى عبر العصور"، "البيئة نعمة"، "سبع وضبع"، "الشيف فلفل".

إلى جانب أبواب المجلة التى تقدم للطفل القارئ كماً كبيراً من المعلومات المبسطة والحقائق الطريفة والألعاب المفيدة: "أجمل ما قرأت"، "كلام بنات"، "آثار وأسرار"، "من القصص القرآني"، "حبيبى يا رسول الله"، "اصنع بنفسك"، "سلة الأفكار"، "رحلات فى البرارى المصرية"، "فكر معانا"، "بالميزان"، "عربة إسعاف"، "نور وفريق الكشافة"، "ارسم ولون معي"، "دليلك لألعاب الفيديو"، "أفلام لا تنسي"، "مع الأصدقاء".

لقد استطاعت مجلة "نور"، والتى تحظى برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، أن تنجح فى تحقيق المعادلة الصعبة فى مجال صحافة الطفل، وهى الموازنة بين التسلية والمعرفة، الفكاهة والحكمة، وذلك من خلال المزج بين ابداعات المتمرسين فى مجال الكتابة ورسوم الأطفال، وكتيبة من المبدعين الشباب.

هذا، وقد أعلنت المجلة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك - عن مسابقة تحت عنوان "القدس عربية" للصغار للتعبير بكل الصور الأدبية والفنية عن عروبة القدس، كما تم الانتهاء من المسلسل الكرتونى "نور وبوابة التاريخ" ليعرض على الشاشات فى شهر رمضان المقبل.