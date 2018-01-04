مجازاة 1119 موظفا وإنشاء مبنى اقتصادى بمستشفى دسوق بكفر الشيخ خلال 2017

استعرض اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنجازات وإخفاقات مستشفى دسوق العام، خلال عام 2017، وذلك فى الاجتماع الذى عقده بحضور أعضاء مجلس النواب سيد أحمد عيسى، والدكتور عمرو دوير، ومحمد الشهاوى، وأحمد طنطاوى، وهالة أبوالسعد، ومحمد أبوالسعد مدير المستشفى.

وأكد الحشاش، أنه تم مجازاة 700 طبيب، و280 ممرضا، و79 إدارى وفنى، و60 عاملا، وتبين أن المصروفات أكثر بكثير من الإيرادات، فيما بلغ عدد المتبرعين بالدم 9830، وما تم صرفة 9604، وعدد حالات تحاليل فيروس سى 1641 الإيجابى منها 247 بخلاف باقى الأقسام.

وأضاف الحشاش، أن المستشفى استقبل خلال عام 2017م، 220272 حالة بقسم الاستقبال، واستقبلت العيادة الخارجية 472115 مريضا، وأجرى بالمستشفى 24351 عملية، وتردد على الاشعة المقطعية 3827 حالة، وأجريت 11236 أشعة مقطعية، والأشعة العادية 29356، وحالات الأشعة الإيكو 325، وحالات الأشعة carm180، وحالات الأشعة الدوبلر 283، والحالات التى ترددت على المعمل 65695، وحالات الحصان 1658، وحالات العناية 253 حالة.

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أكد الحشاش، أنه سيتم استغلال قطعة أرض بالمستشفى لإقامة مبنى اقتصادى، لضمان زيادة الدخل للمستشفى لكثرة المترددين عليها، مؤكدًا إنه قرر إحالة تقرير زيارته لمستشفى الحميات بدسوق للشئون القانونية للتحقيق، فيما ورد بالتقرير من مخالفات، وإخطار مديرية الشئون الصحية بصورة من التقرير، مع تكثيف المتابعة للفترة الصباحية والفترة المسائية، لتدنى مستوى النظافة داخل الغرف والطرقات، ومطلوب بعض الإصلاحات لدورات المياه وصيانة للصرف الصحى.