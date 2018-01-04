ماذا فعل رئيس مياه القناة لتوصيلها للقرى المحرومة بمحافظة الإسماعيلية؟





الإسماعيلية- جمال حراجى





تعانى العديد من قرى الإسماعيلية من عدم وصول مياه الشرب النقية لها وعدم وجود محطات مياه شرب فى نطاق هذه القرى، نظرا لعدم وجود ميزانيات لتوصيل المياه.

ومن بين هذه القرى، قرية المحسمة القديمة التابعة لمدينة القصاصين والتى تتبعها عدد من التوابع مثل منطقة السلام وعزبة العوايصة وغيرها وجميع هذة التوابع لا تصلها مياه الشرب.

وتقدم عدد من أهالى هذه المناطق المحرومة من المياه بشكاوى للمحافظة ولشركة مياه القناه المسئولة عن توصيل مياه الشرب للقرى المحرومة.

وقال المهندس أحمد السيد عزب رئيس شركة مياه شرب القناة: إنه تواصل مع أهالى قرية المحسمة وتوابعها لتوصيل المياه لهم، حيث تم الإتفاق على تركيب بوستروعمل محضر تنسيقى بين الوحدة المحلية لقرية المحسمة برئاسة نهاد محمد لطفى رئيس القرية، والتنازل على قطعة أرض بمساحة 9 أمتار قابل العجز والزيادة، لبناء الغرفة وتركيب البوستر بالجهود الذاتية بتكلفة 30 ألف جنيه وإمداد 250 متر مواسير 4 بوصة.

وأشار عزب إلى أنه تم إنهاء أزمة نقص المياه بعزبة العوايصة بقرية المحسمة، بعد مده تجاوزت العشر سنوات بدون مياه، ومد القرية بمواسير طولها 450 متر 4 بوصة بالجهود الذاتية، وتم توصيل المياه للمنطقة، حيث تم إصلاح محبس الهواء الخاص بالخط الطرد الرئيسى لمحطة معالجة القصاصين، وتركيب 100متر مواسير 8 بوصه بالجهود الذاتية، خط صرف صحى، وتغيير خطوط الطرد الخاصة بالمدينة بمجمع محطات القصاصين، وتطهير مأخذ المياه العكرة، وإستخراج خط السحب وتغيير الفانوس، وإعادة دهان محطة أم عزام.



المهندس أحمد عزب رئيس شركة المياه



توصيل مياه الشرب للقرى المحرومة



تركيب بوستر بقرية المحسمة



صيانة المحطات