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لصوص يسرقون مجوهرات بملايين اليوروات مملوكة لأمير قطرى من معرض بإيطاليا

الخميس، 04 يناير 2018 04:01 ص
لصوص يسرقون مجوهرات بملايين اليوروات مملوكة لأمير قطرى من معرض بإيطاليا الشرطة الإيطالية- أرشيفية


(رويترز)
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قالت الشرطة، إن لصين اثنين على الأقل سرقا مجوهرات بملايين اليورو كانت معروضة فى متحف قصر دوجى بمدينة البندقية يوم الأربعاء.

ومن المعتقد أن اللصين تسللا بين الزائرين إلى المعرض الذى ضم مجوهرات وقطعا أثرية مملوكة للشيخ القطرى حمد بن عبدالله آل ثانى.

وبينما راقب أحدهما المكان فتح الآخر خزانة العرض وانتزع دبوسا مزخرفا (بروش) مرصعا بالمجوهرات وقرطين.

وتمكن اللصان من تعطيل نظام الإنذار بالمتحف، إذ لم يصدر صوتا إلا بعد أن هربا بالفعل. وقالت الشرطة إن اللصين كانا ضمن عصابة أكبر على ما يبدو.

وقال مفوض شرطة المدينة فيتو جاجلياردى "نحن نتعامل بالتأكيد مع محترفين يتمتعون بمهارة عالية، تمكنوا من الهرب على الرغم من أن المبنى والغرف مراقبة بأنظمة تكنولوجية متقدمة للغاية".

وأضاف جاجلياردى أن القيمة الجمركية للمجوهرات، التى تشمل قطعا من الألماس والذهب والبلاتين، 30 ألف يورو فقط لكن قيمتها الحقيقية "بضعة ملايين من اليورو".

 

 


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