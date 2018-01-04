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كتاب جديد يكشف: إيفانكا ترامب اتفقت مع زوجها على الترشح للرئاسة الأمريكية

الخميس، 04 يناير 2018 09:42 ص
كتاب جديد يكشف: إيفانكا ترامب اتفقت مع زوجها على الترشح للرئاسة الأمريكية إيفانكا ترامب


كتبت ريم عبد الحميد
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كشف كتاب أمريكى جديد أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر قد اتفقا عندما جاءا إلى واشنطن للعمل فى البيت الأبيض أن الابنة الأولى ستصبح أول سيدة تتولى رئاسة الولايات المتحدة عندما تسنح لها الفرصة.

 

ويستند الكتاب الذى نشرت مقتطفات منه صحيفة "الجارديان" البريطانية ويحمل عنوان "النار والغضب داخل البيت الأبيض لترامب" وألفه مايكل وولف إلى أكثر من 200 مقابل مع الرئيس وشخصيات بارزة داخل وخارج الإدارة ويشمل أيضا مقتطفات عن أبرز الأطراف داخل البيت الأبيض، ومنها ما يتعلق بالاتفاق بين ابنة ترامب وزوجها.

 

ونشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتاب وولف، دون أن تحدد المصادر وراء تلك المعلومات، كما تقول شبكة "سى إن إن"، وأشارت إلى أن الاثنين، إيفانكا وجاريد اتفقا بين بعضهما البعض على أنه لو كانت هناك فرصة فى المستقبل، ستكون إيفانكا هى من تترشح للرئاسة، ويقول الكتاب إن إيفانكا أشارت إلى أن أول رئيسة لأمريكا لن تكون هيلارى كلينتون لكن ستكون إيفانكا ترامب.

 

وقد تناول الكتاب أيضا الخلاف بين إيفانكا وزوجها من ناحية والمخطط الاستراتيجى السابق ستيف بانون، ويقول إن بانون الذى أطلق على الاثنين لقب "جارفانكا" كان مذعورا عندما تم إبلاغه بخطة الزوجين، وقال غير مصدقا "لم يقولا هذا؟.. لم يقولا هذا بالفعل، من فضلك لا تخبرنى بهذا.. يا إلهى".

 

وكان بانون قد كشف فى الأسابيع الماضية عن العداء المتبادل مع كبار مستشارى الرئيس، ليظهر بذلك أحد أسوأ أسرار إدارة الرئيس الأمريكى ترامب، واتهم جافانكا أنهما كان أساس جميع المشكلات.

 

واتهم بانون، الذى عاد إلى موقع بريتبارت نيوز بعد أن أجبر على الخروج من البيت الأبيض فى أغسطس الماضى، إلى اجتماع فى المكتب البيضاوى إيفانكا بأنها "ملكة التسريبات"، وقيل إن إيفانكا ردت على ذلك  قائلة: "أنت كذاب!".

 

كما أدان ايفانكا بسبب تعاملها مع الانتخابات الخاصة التى جرت مؤخرا فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى ولاية ألاباما، حيث هاجمت المرشح الجمهورى روى مور بعد تورطه فى اتهامات بسوء السلوك الجنسى مع المراهقين، وقالت إيفانكا خلال الحملة: "هناك مكان خاص فى الجحيم للناس الذين يستغلون الأطفال".


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