قنصل فلسطين بالإسكندرية: مصر ستتصدى للمؤامرات الخارجية





الإسكندرية – أسماء على بدر





أكد السفير حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أن مصر والقوات المسلحة المصرية ستتصدى لجميع المؤامرات الخارجية، التى هدفها تشتيت الشعب الفلسطينى ونسيان القضية الأولى فى الوطن العربى وهى القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته فى احتفالية قنصلية فلسطين بالإسكندرية بذكرى الثورة الـ 53 أن مصر قدمت العديد من التضحيات وإعادة القضية للمحافل الدولية بعد أن أصبحت قضية لاجئين، مشيراً إلى أنه منذ اطلاق الثورة فهناك نضال دائم ومستمر من الشعب الفلسطينى منذ انطلاق الثورة الفلسطينية.

وأشار إلى أن القرار الأمريكى للرئيس ترامب لن يٌغير شيئاً ولن يتحقق على أرض الواقع وستظل القدس عربية عاصمتها فلسطين هذا وعد الله، كما وجه تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على وقوفه بجانب القضية الفلسطينية ودعمه للقضية والتحدث عنها دائماً فى المحافل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لرفض القرار الأمريكى، كما شكر الدول الصديقة التى دعمت القضية الفسطينية، واختتمت حديثة قائلا" تحيا مصر، تحيا فلسطين تحيا الأمة العربية".