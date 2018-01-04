قتلى وجرحى إثر هجوم انتحارى يستهدف قوات الشرطة الأفغانية فى كابول





(رويترز)





قال مسؤولون وشهود إن هجوما انتحاريا وقع فى منطقة بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس مما تسبب فى سقوط ضحايا فى صفوف أفراد أمن.

وشاهد مراسل من رويترز سيارة شرطة وهى تنقل جثثا أو مصابين من أفراد الأمن فى منطقة قرب مداهمة نفذتها الشرطة ضد تجار مخدرات وكحوليات.