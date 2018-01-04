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قبل أيام من استئناف الرحلات.. ننشر بنود قرار بوتين بعودة الطيران لمصر

الخميس، 04 يناير 2018 04:02 م
قبل أيام من استئناف الرحلات.. ننشر بنود قرار بوتين بعودة الطيران لمصر الطيران الروسى - أرشيفية


كتب مؤمن مختار
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حصل "اليوم السابع" على البنود الكاملة لقرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باللغة الروسية، حول عودة الطيران الروسى بين موسكو والقاهرة، تمهيدا لاستئناف الرحلات السياحية.

ووفق بنود القرار الرئاسى الروسى، أضاف "بوتين" تعديلات بسيطة على مرسوم رئيس الاتحاد الروسى الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015، المتعلق بالتدابير الفردية الرامية لضمان الأمن الوطنى للاتحاد الروسى وحماية مواطنى الاتحاد من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المشروعة، وجاء فى الفقرة الأولى: "تُضاف عبارة النقل الجوى المنتظم إلى القاهرة"، وفى الفقرة الثانية تُضاف عبارة "باستثناء القاهرة".

بهذا التعديل فى المرسوم الأساسى، تُستثنى الرحلات الجوية المنتظمة لمطار القاهرة الدولى من الحظر الشامل المفروض على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى مطارات مصر، على أن تُستأنف الرحلات مع مطارات شرم الشيخ والغردقة فى وقت لاحق، بحسب الاتفاق الذى وقعه وزير الطيران المدنى المصرى مع نظيره الروسى خلال الشهر الماضى، وبموجبه تنطلق الرحلة الأولى بين العاصمتين 1 فبراير المقبل.

بنود قرار الرئيس الروسى باستئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة
بنود قرار الرئيس الروسى باستئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة

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