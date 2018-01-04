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قاضى معارضات الجيزة ينظر اليوم أمر تجديد حبس بطلة كليب "بص أمك"

الخميس، 04 يناير 2018 12:00 ص
قاضى معارضات الجيزة ينظر اليوم أمر تجديد حبس بطلة كليب "بص أمك" بطلة كليب بص أمك


كتب أحمد الجعفرى
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ينظر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس، أمر تجديد حبس "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك"؛ فى اتهامها بخدش الحياء العام وتحريضها على الفسق والفجور، ووجود إيحاءات جنسية بالأغنية.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بالفيديو كليب وأقرت انها هى الموجودة بالمقطع الصوتى، ولكنه لا يحتوى على أى الفاظ أو مشاهد خادشة للحياء.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبط بطلة كليب "بص أمك"، ليلى عامر على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر "فيديو" خادش للحياء، وذلك بإشراف اللواء زكى زمزم مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الآداب، والعميد عماد عكاشة مدير النشاط الداخلى، والعقيد أحمد حشاد رئيس التحريات.


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مباحث الآداب



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