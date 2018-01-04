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الخميس، 04 يناير 2018 06:55 م
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فيديو.. وقفة احتجاجية لمالكى "شاليهات" اعتراضا على عدم استلامها من 2005

الخميس، 04 يناير 2018 05:27 م
فيديو.. وقفة احتجاجية لمالكى "شاليهات" اعتراضا على عدم استلامها من 2005 وقفة احتجاجية لمالكى "شاليهات"


كتب : أحمد حسنى
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نظم عدد من مالكى " الشاليهات"  من إحدى الشركات، وقفة اعتراضا على عدم تسليم الشركة "للشاليهات" الخاصة بهم منذ عام 2005، وحتى الآن، بالإضافة لعدم البدء فى أى مشاريع لتطوير وإقامة تلك الشاليهات.

وقال الدكتور فريد، مفوض ملاك " الشاليهات"، إن عددهم فاق ال500 مالك، قاموا بشراء الشاليهات منذ عام 2005، من إحدى الشركات الخاصة، مشيرا إلى أن هعلى مدار 11 عاما لم تسلم الشركة الشاليهات للملاك، مطالبا بحل المشكلة واستلام الشاليهات خاصة أن الشركة تماطل فى التسليم الذى كان من المفترض أن ينتهى فى 2008 الماضى.

 

ويقول حسين عزب، أحد ملاك الشاليهات، إنه منذ شراء الشاليه الخاص به فى عام 2005 يعانى من إهمال من قبل الشركة البائعة للشاليهات، وعدم البدء فى أى من مواصفات إقامة المشروع، مؤكدا أن الأرض التى تعاقدوا عليها تحولت "لخرابة" نظرا للإهمال الكبير الذى تعانى منه، مناشدا الدولة المصرية التدخل لحماية كل من تعاقد على تلك الشاليهات وحل مشاكلهم.


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شاليهات

وقفة لاصحاب الشاليهات



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